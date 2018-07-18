Сегодня впервые в Южной Корее запустили сеть нового поколения 5G

Сегодня, 14:26 \\ Техника и технологии

Как стало известно журналистам, сегодня, 1 декабря, будет запущена первая в мире сеть 5G. Запуск сетей произойдет в Южной Корее такими компаниями как SK Telecom, KT и LG Uplus, будет осуществлен ввод в эксплуатацию нового оборудования.

Южнокорейское государство опередило Соединенные Штаты и КНР в этой гонке, победитель которой получит законное название страны с первой коммерческой сетью пятого поколения. Подключения компаний еще не поставили на поток, поэтому нет никаких данных о цене. Отмечается, что запуск сети могли перенести на более поздний период в связи с пожаром, который произошел в одном из филиалов KT в Сеуле.

Также стоит отметить тот факт, что Южнокорейские компании увеличили размер денежных пожертвований, к концу третьего квартала общая сумма составила около 900 млн долларов. Hyundai Motor, SK telecom, KT и другие южнокорейские компании внесли значительный вклад в развитие благотворительности. Данную информацию сообщил финансовый консалтинговый портал CEO Score. Необходимо сказать и о том, что в Южной Корее представят беспилотную строительную технику. Управление будет осуществляться удаленно. На презентации технологии компания планирует продемонстрировать процесс управления экскаватором.

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Автор - Алевтина Сергеева
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