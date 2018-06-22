Будущие модели iPhone от Apple могут стать толще - Эксперты

Эксперты высказали предположение, что будущие экземпляры iPhone могут стать толще, что полностью изменит привычную политику Apple относительно толщины своих устройств.

Ранее фанаты продукции Apple заметили, что каждый следующий iPhone намеренно создается тоньше предыдущего. Однако теперь в корпорации хотят изменить тактику: корпус станет толще, чтобы в нем уместился более мощный аккумулятор, а также дополнительные устройства. В Apple говорят, что владельцев iPhone эти изменения не расстроят, так как дополнительные 2-3 мм сделают корпус гаджета более цельным. Сам телефон будет лежать в руке намного увереннее, это снизит вероятность его случайного выскальзывания.

Толщина корпуса изменится не только у смартфонов, но и у планшетов Apple. С учетом размеров экранов у планшетов, увеличение их толщины до 8 мм станет вполне приемлемым, предполагают эксперты.

Ранее на Apple подали судебный иск из-за наличия пыли под экраном MacBook и iMac. Владельцы гаджетов расстроены некачественными фильтрами дисплеев, из-за чего на экранах устройств возникают пятна.