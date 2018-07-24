В Google назвали новые тренды в поведении пользователей YouTube

Компания Google идет в ногу со временем, поэтому предоставляет владельцам аккаунтов на YouTube новые данные о поведении пользователей. Это поможет блогерам повышать активность просмотров и правильнее оформлять свои видео.

В Google назвали новые тренды, которые удалось проследить в поведении пользователей YouTube. Оказалось, что теперь видео на популярнейшем хостинге несколько иначе доходит до зрителя. Эксперты обозначили три главных тренда, одним из которых оказался тренд на самостоятельность.

Так, сейчас пользователи стали не так часто делиться найденными видео с друзьями. Теперь зрители активнее ищут контент самостоятельно, для этого они просматривают главную страницу и открывают раздел «В тренде». Если ролик попадает «в тренды», то у него куда больше шансов собрать много просмотров. За последние 3 годы у видео, которые пользователи находят на главной странице, собрали в 10 раз больше просмотров.

Вторым трендом в поведении пользователей YouTube оказалась «мода» на более длительные сеансы. Зрители стали хуже реагировать на рекламу. Чем больше раз видео прерывается на рекламные вставки, тем больше у нее отказных показателей. Поэтому в YouTube внедряется новый формат рекламы, которую можно смотреть прямо сейчас или же откладывать, нажимая кнопку «посмотреть позже».

Третьим трендом, передает издание SEOnews, стал тренд на просмотр видео через телеэкраны. Пользователи стали гораздо чаще покупать Smart TV и использовать его для просмотра видео с YouTube. За один день пользователи смотрят на экранах «умных» телевизоров более 180 миллионов часов. Именно из-за этого еще в октябре YouTube разрешил таргетировать рекламные ролики на Smart TV.