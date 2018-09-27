Электронное полотно E Ink JustWrite позволяет писать с минимальной задержкой

Для этого разработчики создали специальную ручку. Изобретение описало издание The Verge.

Представители E Ink Holdings продемонстрировали свой новый проект в Токио на тематической конференции Connected Ink 2018. В качестве рабочей поверхности они взяли электрофоретическое полотно без каких-либо матриц и элементов питания. Вся суть заключается в пере, стилизованном под авторучку. В нем заключен электрод и батарейка.

Разработчики показали, что их новинка позволяет без труда писать на E Ink-поверхности. Линии появляются с минимальной задержкой, которая незаметна обычному взгляду. Процесс очень напоминает работу с обычной бумагой и чернилами. Благодаря перу, экран не нуждается в сложной электронике. Для него можно взять пленку любого размера.

Впоследствии могут появиться даже гибкие листы шириной до метра. В E Ink Holdings добавили, что работе с JustWrite не помешают даже отверстия в полотне. Кроме того, электронная бумага сохраняет изображение на несколько месяцев. Для очистки поверхности нужен небольшой электрический разряд. Пока непонятно, будет его пропускать ручка, или разработчики выпустят дополнительный компонент.