Астронавт заснял с МКС запуск ракеты в космос

При помощи технологии таймлапса получилось сделать уникальное видео.

Когда российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-10» был запущен в космос ракетой «Союз» 16 ноября 2018 года, астронавт Александр Герст был готов запечатлеть это прямо с борта МКС. Сделанный им на камеру таймлапс позволяет увидеть запуск ракеты в космос с расстояния примерно в 250 миль от земной орбиты.

Запуск ракеты произошёл с космодрома Байконур, грузовой нёс корабль более трёх тонн груза. Чтобы сделать эти фото, Герст закрепил камеру на модуле «Купола» и использовал специальный интервалометр, чтобы соблюсти нужные интервалы во время фотографирования. Проигрываемый с колеблющейся от 8х до 16х скоростью таймлапс является по своей сути огромным слайдшоу, которое запечатлело запуск ракеты длиной в 15 минут.

Видео начинается с отделения ускорителей (0:00), продолжается отделением главной ступени (0:19), её воспламенением при входе в земную атмосферу (0:33), а заканчивается отделением «Прогресса» от ракеты и выходом на орбиту (0:34).