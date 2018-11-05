В Сибири провели первые испытания подводного квадрокоптера

Сибирские учёные Сибирского государственного университета им. М. Ф. Решетнёва провели первые успешные испытания уникального подводного квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.

Прототип робота разработали специалисты Института космических исследований и высоких технологий ВУЗа в рамках проекта «Геоинформационная система Енисей – Арктика», созданный с целью изучения вод Енисея. На создание подобного проекта учёных натолкнули исследования 2015-2016 годов, во время которых были обнаружены ценные исторические памятники.

Александр Кузнецов, директор ИКИВТ, в интервью журналистам сообщил, что подводный квадрокоптер планируют использовать во время экспедиции по поиску затонувших в северной части Енисея судов, которая начнётся в 2019 году. Основными функциями устройства являются исследование подводного дна, сбор грунта, поиск кораблей или иных ценностей. Кроме того, аппарат подойдёт для проведения ремонтно-технических работ. Разработчики робота утверждают, что в мире у него нет аналогов. Робота собрали из трубопроводной труды и оснастили несущими винтами, управление осуществляется с помощью телефона или планшета. Себестоимость аппарата составляет от 100 до 150 тысяч рублей.

На изобретение уже обратили внимание в МЧС и выразили готовность использовать квадрокоптер для поисково-спасательных работ под водой.

Ранее учёные из США создали подводного робота, способного выпрыгивать из воды. Как заявили разработчики, это поможет эффективнее изучать некоторые особенности поведения морских животных.