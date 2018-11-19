Только купите: Apple увеличила скидку на iPhone XS и XR по trade-in

Сегодня, 14:44 \\ Техника и технологии

Корпорация Apple любыми способами пытается поднять уровень продаж своих новых устройств. Для гаджетов iPhone XS или XR ставка trade-in была увеличена на 100 долларов, и теперь новинки можно приобрести на 300 долларов дешевле установленной цены.

Скидку покупатель получит в виде подарочной карты Apple Store, стать обладателем которой можно только при сдаче iPhone 6/6 Plus, iPhone 6S/6S Plus, iPhone 7/7 Plus и iPhone 8.

За iPhone 6 и 6 Plus предлагается скидка в 150 долларов. Самую «жирную» скидку, сумма которой составит 300 долларов, можно будет получить при обмене 7 Plus и 8.

Apple пошла на данные меры после того, как новинки компании 2018 года показали очень низкий уровень продаж. Пользователи практически игнорируют iPhone XR и iPhone XS и предпочитают покупать iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Ранее также сообщалась, что в России iPhone XR подешевел на семь тысяч рублей.

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Автор - Анна Андреева
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