Мертвая рыба будет использоваться в качестве топлива для лайнеров

Норвежский перевозчик анонсировал переход круизных лайнеров на природное топливо.

Норвежская компания Hurtigruten, которая занимается предоставлением морских пассажирских перевозок различной дальности, объявила о постепенном переходе на биотопливные двигатели. В качестве природного горючего специалисты фирмы намерены использовать переработанные трупы рыб. Данную информацию журналистам предоставил директор компании Дэниел Скьельдам.

Норвегия считается одним из мировых лидеров по количеству переработки рыбной продукции. Промышленные фермы и заводы оставляют множество отходов. Ученые разработали концепцию перехода на природное топливо. Для этого нужно переработать рыбные отходы с другим органическим мусором. В результате тщательной переработки получится газ, который может стать альтернативой природным ресурсам из земных недр. Такой газ в дальнейшем сжижается, чтобы получить жидкое горючее. Hurtigruten планируют использовать такое топливо на одном лайнере в следующем году, а в дальнейшем перевести на него еще 5 кораблей.