В Сети появились скриншоты нового дизайна Steam

Снимки в своем Twitter опубликовал Павел Джандик, который является создателем SteamDB и Steam Status. По данным, компания Valve действительно готовится к редизайну площадки Steam, однако подробностей она раскрывать не стремится.

Многие геймеры с нетерпением ждут, когда же в Steam появятся обновления. Инсайдеры сообщают, что онлайн-площадка может обновиться уже в январе следующего года. Однако, снимков с новыми дизайнами в Сети так и не было.

Теперь же, благодаря Павлу Джандику, в Сети появились скриншоты дизайна Steam, который может быть внедрен в онлайн-площадку уже в начале 2019 года. По словам Джандика, его скриншоты не являются утечкой двухлетней давности. Он утверждает, что снимки реальны и именно такое обновление получит Steam.

