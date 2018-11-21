В Сети появились скриншоты нового дизайна Steam

Сегодня, 05:30 \\ Техника и технологии

Снимки в своем Twitter опубликовал Павел Джандик, который является создателем SteamDB и Steam Status. По данным, компания Valve действительно готовится к редизайну площадки Steam, однако подробностей она раскрывать не стремится.

 Многие геймеры с нетерпением ждут, когда же в Steam появятся обновления. Инсайдеры сообщают, что онлайн-площадка может обновиться уже в январе следующего года. Однако, снимков с новыми дизайнами в Сети так и не было.

Теперь же, благодаря Павлу Джандику, в Сети появились скриншоты дизайна Steam, который может быть внедрен в онлайн-площадку уже в начале 2019 года. По словам Джандика, его скриншоты не являются утечкой двухлетней давности. Он утверждает, что снимки реальны и именно такое обновление получит Steam.

Судя по снимкам, компания Valve хочет кардинально изменить внешний ид библиотек и поменять стиль сообществ. Точных дат обновления пока что никто не сообщает. Как считают эксперты, скриншоты могут быть не окончательными снимками редизайна. Вполне возможно, что на изображениях показан один из вариантов обновления.

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Автор - Анна Пушкина
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