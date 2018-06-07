Canon выпустила компактный Bluetooth-принтер для печати фотографий со смартфона

Сегодня, 14:30 \\ Техника и технологии

Устройство весит всего 160 грамм, а по размерам напоминает стандартный смартфон – 12х8 сантиметров. Принтер работает на технологии печати красителями Zink, из-за чего гаджет точно не оставит чернильных пятен и потеков.

Компания Canon выпустила новое устройство, которое понравится любителям фотографий. Мода на печатные фото постепенно отходит, однако необычные гаджеты для создания снимков пользуются популярностью у молодежи. Компания создала компактный Bluetooth-принтер.

Устройство предназначено для печати фотографий со смартфона. Компактный принтер помещается в кармане брюк, что делает его удобным гаджетом для прогулок или путешествий. Принтер PV-123 оснащен встроенной батареей, благодаря которой устройство может без дополнительной подзарядки напечатать 20 фотографий.

Благодаря Bluetooth-соединению пользователь сможет накладывать на снимки фильтры и даже рекламные штампы. Для этого компания Canon выпустила специальное приложение Canon Mini Print. Также можно печатать снимки из социальных сетей и «облачных» хранилищ. В США Bluetooth-принтер от Canon стоит 189 долларов, а набор специальной бумаги для фото стоит примерно 15 долларов.

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Автор - Анна Пушкина
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