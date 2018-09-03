До чего техника дола: Tele2, Ericsson и «Ростелеком» внедрили технологии в ЖКХ

Как было отмечено, такие компании как Tele2, Ericsson и «Ростелеком» исследовали возможности технологий для ЖКХ. Это позволит энергосбытовым компаниям оптимизировать затраты, а потребители смогут с наибольшим комфортом пользоваться услугами.

Данная система дает возможность подключать тысячи устройств одновременно. Кроме того, низкое энергопотребление позволяет работу устройств в течение 10 лет от одной батарейки.

Также стоит отметить тот факт, что "Ростелеком" установил в Самусе станцию ГЛОНАСС для безопасности судов. Оборудование позволит определять координаты местоположения судов с точностью до одного метра, что необходимо в случае чрезвычайной ситуации. Данную информацию сообщила пресс-служба компании. Ранее сообщалось, что "Ростелеком" установит две локальные ККС для спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS на берегах рек Обского бассейна. Это повлияет на повышение уровня безопасности судоходства. Компания "Ростелеком" подготовил телеком-инфраструктуру для Зимней универсиады-2019 в Красноярске, предстоит провести серию тестовых испытаний и настройку программного обеспечения. В задачи компании входит организация полного комплекса услуг, обеспечивающего работу call-центра.