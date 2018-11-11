Всего за доллар: Компания Alibaba создала пленку на смартфон для слепых людей

Сегодня, 11:03 \\ Техника и технологии

Концерн Alibaba решил сделать смартфоны доступными для людей, имеющих проблемы со зрением. При помощи специальной пленки, которая клеится на экран смартфона, слабовидящие или слепые пользователи смогут иметь современные гаджеты, используя часть их возможностей.

Компания Alibaba проанализировала современный рынок гаджетов. Эксперты заметили, что смартфоны не всегда подходят для слепых людей. Сенсорные экраны не могут предоставить слабовидящим возможность пользоваться гаджетами, так как люди попросту не видят, куда им нажимать. Помимо этого, компания Alibaba, которая является самой большой онлайн-площадкой для продаж, учла тот факт, что слепым людям сложно осуществлять покупки через Интернет.

Исходя из этого специалисты компании решили инвестировать в проект Damo Academy. За два года Alibaba вложила в него более 15 миллиардов долларов. В итоге, компания создала пленку на смартфон для слепых людей.

Всего за доллар слепой или слабовидящий человек может приобрести специальную пленку на экран своего гаджета. Данная разработка полезна тем, что с ее помощью человек с ограниченным зрением сможет осуществлять онлайн-покупки и пользоваться другими возможностями смартфона. Пленка работает в интеграции с платежной системой Alipay и помогает выполнять разные команды для смартфона.

На ней размещены по три кнопки с обеих сторон, благодаря чему слепой человек может представить «границы» экрана и выбрать для себя нужную команду. По данным издания «Актуальные новости», продажи пленки начнутся в следующем году и она будет стоить всего лишь доллар.

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Автор - Анна Пушкина
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