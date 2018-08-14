Опубликован ТОП-10 лучших игр для Android

Новый рейтинг ТОП-10 для Android был составлен из игр, которые лишь недавно появились на рынке, но уже успели приобрести массу поклонников по всему миру. Список фаворитов был опубликован на сайте Android Police.

Лучшей была признана игра "Assassin’s Creed Rebellion", которая является бесплатной, но имеет немного платного контента. На втором месте оказалась "Royale Rising Battle Build Survival Arena". Тройку лидеров замыкает "Storm Boy", которая приятно удивит любителей приключений хорошей графикой и интересными локациями.

Не попала в тройку фаворитов приключенческая головоломка "Where Shadows Slumber", оказавшись в итоге на четвертом месте. Помимо этого, эксперты компании отметили такие проекты, как "Shmatoosto", "Steps & Dragons" и "Stack Hit".

Поклонники стратегий не остались равнодушными к «Archimedes: Eureka», а любители гонок оценили «Rev Heads Rally». Также в рейтинг попала игра «Criminal Minds: The Mobile Game» созданная по мотивам сериала «Мыслить как преступник». И внизу рейтинга оказалась игра «Dawn Break – Ice and Fire».