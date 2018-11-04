Бизнес не всем дается: Smartisan объявит себя банкротом

Сегодня, 21:58 \\ Техника и технологии

Как стало известно, китайская компания Coolpad подала на Smartisan в суд, что послужило причиной финансовых трудностей второй. Причиной искового заявления стало то, что последняя не выполнила условия ранее подписанного между фирмами торгового соглашения.

В соглашении было прописано, что Coolpad поставит компании комплектующие для смартфонов общей стоимостью на полтора миллиона долларов. Детали были выгружены и получены адресатом, но стоимость товара была оплачена только наполовину, поскольку на большее у нее было достаточного количества денежных средств.

Также стоит отметить тот факт, что в Китае назвали лучшие смартфоны этого года. Недавно состоялась конференция, где была проведена церемония награждения победителей в различных категориях. К смартфонам с наилучшей эстетикой отнесли такие как OnePlus 6 и Smartisan R1.

Smartisan R1 стал доступен в новом цвете Peacock Вlue. Новый вариант уже доступен на официальном сайте. У компании недавно проходило мероприятие, где они представили аудитории данное новшество. Гаджет был анонсирован еще в мае текущего года, но тогда он был доступен только в двух стандартных цветах. Новый вариант цвета доступен в двух конфигурациях.

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Автор - Алевтина Сергеева
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