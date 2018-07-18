"Яндекс" предложил добавить голосового помощника "Алису" на сайт госуслуг

Голосовой помощник «Яндекса» могут использовать в оказании государственных услуг. Такое предложение внесла генеральный директор компании Елена Бунина.

Об этом газете «Ведомости» рассказали участники встречи представителей IT-отрасли с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Конкретного решения по этому вопросу пока нет.

В свою очередь «Яндекс» подтвердил, что обсуждение «Алисы» на встрече состоялось, однако в компании не стали вдаваться в подробности. Кроме того, они подчеркнули, что «Яндекс» всегда открыт к подключению новых сервисов, в том числе и в государственном секторе.

«Алиса» официально начала свою работу в октябре 2017 года. Система использует нейронную сеть, с помощью которой самостоятельно обучается, распознаёт и анализирует неполные фразы и вопросы. Чувство юмора и находчивость голосового помощника оценили пользователи, поэтому в сети неоднократно появлялись забавные истории с «Алисой». В сентябре разработчики сообщили, что планируют обучить голосового помощника другим языкам. Вскоре «Алиса» заговорит на украинском, белорусском и казахском, также вероятно она выучит языки других стран СНГ. Кроме того, ранее «Яндекс» представил две новые колонки с голосовым помощником от сторонних производителей. «Алиса» будет также продолжать отвечать на вопросы, ставить будильник и включать любимую музыку.