Деньги из воздуха: МТС-банк выдаст виртуальные кредиты

Сегодня, 16:46 \\ Техника и технологии

Как было отмечено, впервые на российском рынке МТС-банк выдаст виртуальные кредиты, и для этого не нужна будет привязка к физической пластиковой карте.

Клиенты банка смогут расплачиваться в интернет-магазинах, а также в режиме офлайн при наличии возможности бесконтактной оплаты. Виртуальный кредит будет доступен абонентам МТС. Номер такой карты будет существовать в виде уникального кода из 16 цифр, привязанного к конкретному электронному устройству. Максимальная сумма кредита будет равна 150 тысячам рублей, а комиссия за использование средств будет равно 30 рублям в день.

Также стоит отметить, что крупнейшие банки РФ повышают ставки по валютным вкладам, лучшие предложения приближаются к отметке 4% годовых, поскольку банки делают ставку на сохранение побольше долларовой легкореализуемости. Это связано с тем, что Министрерство финансов усиленно скупает валюту.

Акции МТС могут вырасти на 20%. На данный момент на российском рынке сервисы мобильной связи двигают экономический рост на фоне возрастающего потребления мобильного трафика данных. Данные сведения в будущем могут быть скорректированы.

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Автор - Алевтина Сергеева
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