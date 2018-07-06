Ученые из России создали технологию, которая поможет слепым людям "видеть" предметы

Сегодня, 08:31 \\ Техника и технологии

Российские инженеры из компании Бизнес бюро разработали гаджет, благодаря которому слепые люди смогут самостоятельно ориентироваться в пространстве. Устройство функционирует на основе искусственного интеллекта.

 Речь идет о, так называемой, системе мультиканальной обработки информации СОМСИ. Гаджет имеет вид и форму небольшого плеера. Благодаря искусственному интеллекту он оценивает окружающую обстановку по звуку и видео. В первую очередь, именно различные звуки и запись внешней среды попадают в устройство. После этого с помощью интернета они передаются на специальную вычислительную платформу. Там нейросеть анализирует полученную информацию и переводит ее в голосовые сообщения или в тактильную форму.

Интересно, что человек даже с быстрым темпом ходьбы сможет получать сведения об окружающей обстановке на несколько десятков метров. Отмечается, что, хоть рассмотреть лицо собеседника человек с помощью гаджета не сможет, но определить его местоположение и принятую позу – вполне. Кроме того, разработчкики из России уверены, что устройство поможет не только незрячим людям «видеть» предметы, но и также тем, кто страдает нарушениями слуха. Известно, что система еще не готова полностью. Первые испытания будут проводиться в 2019 году. Аппарат сможет определять расстояние до окружающих предметов при помощи ультразвука, который будет работать по принципу датчиков для парковки на автомобилях.

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Автор - Евгения Чернобаб
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