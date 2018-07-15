Уникальный экзоскелет позволил мужчине из Израиля стоять на своей свадьбе

Сегодня, 20:07 \\ Техника и технологии

Парализованный жених из Израиля исполнил свою давнюю мечту и с помощью специального устройства смог стоять рядом со своей невестой во время свадебной церемонии, как сообщило издание Israel21c.

О своей мечте израильтянин Адир рассказал в соцсети Facebook. Его сообщение увидел Орен Тамари, генеральный директор компании, занимающейся созданием новых моделей для инвалидов. Он пригласил Адира в штаб-квартиру организации и предложил воспользоваться находящимся в разработке роботизированным экзоскелетом, благодаря которому парализованный может находиться в вертикальной поверхности.

Автор устройства, Амит Гоффер, также парализован, осознавая все негативные последствия этой проблемы, он решил создать специальную инвалидную коляску. В сотрудничестве с Тамари он создал компанию, занимающейся разработкой устройств, позволяющих любому инвалиду жить полноценной жизнью.

Экзоскелет обеспечивает поддержку за счёт соединительных браслетов и ремней безопасности, а роботизированные технологии позволяют «вычислять» движения человека в реальном времени, что обеспечивает автоматическую балансировку и стабильность. Сам Гоффер тоже использовал устройство, чтобы стоять со всей семьёй во время свадьбы дочери.

Производство устройства будет происходить на заводе в северном Израиле. В ближайшее время ожидается запуск передовой модели в массовое производство.

Уникальный способ лечение парализованных людей был разработан учёными из Федеральной политехнической школы Лозанны. Суть метода заключается во введении в организм специального импланта, электроды которого бы включались и выключались в соответствии с движением ног.

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Автор - Елена Андреева
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