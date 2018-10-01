Xiaomi представила новые кварцевые часы с сапфировым стеклом за 25 долларов

Китайская корпорация продолжает пополнять ассортимент своей продукции. Месяц назад компания анонсировала выход кварцевых часов за 70 долларов, сообщает iXBT.com. Сейчас Xiaomi представила новую модель, которая не только более совершенна, но и бюджетна.

Новое изобретение называется TwentySeventeen Ultra-Thin. Имя модели полностью оправдано. Часы обладают ультратонким корпусом, толщина которого равна 5,5 мм. В октябре компания представила Twenty Seventeen Light Mechanical Wristwatch. Прошлая модель, по словам экспертов, вполне могла считаться одной из самых стильных среди существующих аналогов.

Нынешнее устройство выглядит совсем иначе, но здесь создатели преследовали скорее цели эстетичности и даже некоторой изысканности. Сообщается, что гаджет оснащен специальным сапфировым стеклом, которое прикрывает циферблат, защищая от повреждений.

Сам корпус изготовлен из стали 316L. В диаметре часы не очень большие – 40 мм. Как и в предыдущей модели, кварцевые часы обладают защитой от попадания воды. Рейтинг защиты составляет 3 ATM. Это предполагает, что устройство спокойно может выдержать попадание под дождь, а также полное, но кратковременное погружение в воду. Однако разработчики отмечают, что купаться с гаджетом не стоит.