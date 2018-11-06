Никто не узнает о ваших запроах: браузер Opera Touch получил приватный режим

Разработчики браузера Opera Touch для устройств с операционной системой iOS и Android обновили приложение до версии 1.10.5. К одному из самых важных и интересных изменений можно отнести возможность просмотра страниц в приватном режиме.

В таком случае браузер не сохраняет данных о поисковых запросах пользователя и не показывает рекламу. Среди нововведений можно отметить изменившийся интерфейс браузера, возможность поиска в контекстном меню.

Opera выпустит новую версию браузера для iPhone, на данный момент проходит тестирование браузера. По официальным данным, клиенты американской компании Apple проявляют интерес к данному браузеру, с чем и принято решение выпустить разработку для них.

Также стоит отметить, что Opera и блокчейн-стартап Ledger Capital стали партнерами, между ними было подписано соглашение. В документе говорится о поиске потенциальных возможностях финансового роста компании Opera. Именно для таких целей необходимо взаимное сотрудничество.