Эксперт рассказал об уникальной системе захвата целей Су-57

Российский истребитель способен одновременно фиксировать до 30 воздушных объектов. Так утверждает Юрий Белый, гендиректор НИИП имени Тихомирова.

По словам эксперта, в Су-57 разработчики реализовали принципиально новую систему захвата целей. Уникальность заключается в размещении локаторов. Если раньше российские и зарубежные самолеты обладали одной антенной в носовой части, то Су-57 располагает сетью фазированных решеток по всему корпусу. Юрий Белый рассказал телеканалу "Звезде", что такая система делает истребитель ещё и хорошим разведчиком, а также наводчиком для беспилотников.

Ранее глава "ОКБ им. А.М. Люльки" Евгений Марчуков назвал ещё одно весомое преимущество Су-57 - двигатели второго этапа. Никто в мире не может соревноваться с ними в области удельной тяги. Как отметил конструктор директор, показатели оборудования превосходят пятое поколение и переходят в разряд 5+.