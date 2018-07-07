Эксперты обнаружили новый мощный способ кражи денег из банкоматов

Оказалось, что средством для обмана являлась программа FASTCash. Известно, что она активно используется хакерами, состоящими в группировке Lazarus. Злоумышленники проникали в сеть банкоматов и загружали вредоносное ПО.

Вирус называется Trojan.Fastcash. Благодаря ему система принимала команды хакеров за ответы банка. Это позволяло киберпреступникам снимать наличными огромные суммы денег. Отмечается, что мошенники очень активно использовали программу по всему миру. В прошлом году от рук хакеров пострадали 30 стран, в нынешнем – 23.

Всего за последние два года группировка Lazarus похитила десятки миллионов долларов. Кроме того, хакеров, которые в ней состоят, подозревают также в причастности к созданию вируса WannaCry. Его атаке в прошлом году подверглись гаджеты около 150 стран. Также деятельность злоумышленников связывают с властями КНДР.

Правительство США опубликовало доклад о злоумышленниках из Lazarus в октябре. Однако это название засекретили. Оно скрывалось под кодовыми словами HIDDEN COBRA.

Напомним, ранее сообщалось, что у хакеров появился новый способ кражи денег у обладателей Android. Оказалось, что появились специальные приложения. После скачивания приложения регулярно приходит уведомление о необходимости обновления. При этом после нажатия на кнопку автоматически происходит списание денег, о чем не приходит оповещение.