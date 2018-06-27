Biohax вживила микрочипы в тела 4 тыс. шведов

Компания Biohax вживила в тела 4 000 шведов микрочипы для упрощения жизни. Это происходит уже в течении пяти лет.

Такие чипы вводятся в тело между большими и указательными пальцами с помощью шприца за пару секунд. Шрама на теле после введения чипа не остается. Данные такого вживленного устройства можно считывать с любого смартфона, который поддерживает технологию NFC. Чип способен заменить множество вещей, которыми люди часто пользуются. Такими предметами могут быть банковские карты, ключи и тому подобное. Проще говоря, один прикосновением руки носитель такого чипа может открыть электронный замок, оплатить свой проезд на поезде или свои покупки в магазине.

Не секрет, что, как и банковские карты, такие чипы тоже можно взломать. Разработчики данного устройства обещают в скором времени усилить защиту чипов от взломов хакеров. Шведы радуются тем, что о таком изобретении в мире знают не все и, тем более, не все ими пользуются. Соответственно, эти чипы не пользуются интересом у взломщиков.

К слову, в России также есть один человек, который пользуется таким чипом. Этим человеком является студент Тюменского индустриального университета. Он вживил себе два таких чипа — первый служит для оплаты, другой — для пропуска в учебное заведение.