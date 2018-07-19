«Касперский» рассказал о цене человеческой жизни в Dark Web

«Лаборатория Касперского» рассказала, что цифровая жизнь пользователя стоит менее 50 долларов. Киберзлоумышленники могут продавать эти данные в так называемый Dark Web (Darknet, Deep Web).

Исследователи «Лаборатории» узнали, что операция по взлому одного аккаунта может стоить всего лишь один доллар. При заказе на несколько взломов, преступники предоставляют скидки.

Цифровая жизнь человека складывается из множества данных: от паролей аккаунтов социальных сетей до реквизитов банковских карт, оставляемых при онлайн-покупках. Сюда также относятся данные об использовании сервисов Uber, Netflix, сайты для знакомств и другие. Если такая информация попадет в руки недобросовестных интернет-преступников, может пострадать не только репутация пользователя, но и его финансовое положение.

Чтобы избежать такого развития событий, стоит обратить внимание на уязвимые места программного обеспечения и приложений, которые регулярно используются для личных задач. Ведь именно с помощью лазеек в ПО киберпреступники похищаются ценные для них данные. Другим действенным способом вредительства является массовая email-рассылка. В ней человеку предлагается подтвердить или внести свои данные от популярных ресурсов. Иногда, преступнику достаточно узнать доступ к одному ресурсу, чтобы добраться до остальных, ведь человек часто использует один и тот же пароль для разных сайтов.

Также исследователи добавили, что полостью защититься от нападок на свою цифровую жизнь в интернете невозможно.

Dark web – это часть всемирной сети, использующая общий Интернет. Но чтобы туда попасть, необходимо иметь специальное программное обеспечение. «Темный интернет» - это совокупность сайтов, не выдаваемых при обычном поиске и недоступных для правоохранительных органов.