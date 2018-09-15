Роскачество рассказало о лучших мобильных приложениях для поиска работы

Пресс-служба организации Роскачество сообщила о результатах тестирования 27 мобильных приложений для поиска работы.

Исследование проводилось в зависимости от операционной системы. 14 программ испытывали на Android, и 13 – на iOS . Первые места заняли HeadHunter, SuperJob, "Зарплата.ру", "Объявления Avito" и "Работа.ру". Все эти приложения, кроме "Работа.ру", также выигрывают по функционалу. Наименьшее количество полезных функции выявили у Jobrapido, "Trovit Работа" и "Яндекс.Работа». Самыми комфортными и простыми в использовании являются приложения HeadHunter, SuperJob и Worki.

Показатели безопасности данных достаточно высоки у всех названных приложений. Во время проверки на безопасное хранение персональных данных обнаружилось, что "Indeed Работа", Trovit, "Объявления Авито", Superjob, "Зарплата.ру" и "Росработа" шифруют личные данные только частично.

Контролировать качество сервисов по трудоустройству Роскачество начало в 2017 году. За год организация увеличила список требований к приложениям и стала тщательнее их анализировать. Главными критериями качества были названы широкий функционал и безопасность личных данных соискателей.

Росстат весной этого года провел исследование, согласно которому безработными являются 3,6 млн россиян. Показатель в 4,7 % стал самым низким индексом безработицы с 2017 года. Трудоустроенными на 2018 год являются около 76 млн. российских граждан.