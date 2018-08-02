Приложения для Android будут обновляться время работы

Вчера, 23:30 \\ Техника и технологии

Google тестирует новый интерфейс для создания ПО на платформе своей операционной системе. Об этом сообщают разработчики, которые успели опробовать обновление в закрытом режиме.

 Согласно информации из Android Developers Blog, вскоре пользователям не понадобится закрывать приложения на время обновления. Нововведения позволят загружать данные прямо во время работы с ПО. Вскоре все разработчики будут переводить свои приложения на такой формат.

При этом Google предусмотрела два варианта внутреннего обновления. В первом случае приложение выведет всплывающее окно о необходимости загрузить новые файлы поверх основного интерфейса. Пока идет процесс, пользователи не смогут выполнять какие-либо задачи. Но не придется самостоятельно переходить в Play Market.

Другой вариант предлагает более широкие возможности. Он запустит обновление в фоновом режиме и не будет прерывать работу приложения. Google предлагает разработчикам интегрировать загрузку и установку непосредственно в интерфейс при помощи новых инструментов программирования для Android.

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Автор - Александр Лубяной
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