Обновление браузера Opera для Android позволит блокировать уведомления об использовании cookie

Opera разработала новое обновление одноимённого мобильного браузера для Android, которое позволит блокировать всплывающие окна с уведомлением об использовании cookie-файлов.

В связи с вступлением в силу европейского Общего регламента защиты данных пользователи всё чаще стали сталкиваться с назойливыми уведомлениями. Новая функция Opera 48 пока работает только на операционной системе Android, но в будущем разработчики планируют перенести её и на другие платформы. При активации функции автоматически блокируются все окна. Разработчики уточняют, что сами cookie при этом продолжают использоваться сайтами. Включение блокировщика осуществляется в разделе «Блокировка рекламы».

Помимо этой функции в браузер добавили клавиши быстрого доступа для домашнего экрана, которые позволяют сканировать QR-коды, создавать новые вкладки и пользоваться поиском. Отмечается, что функция доступна для версий Android 7.1 и выше. Чтобы создать «горячую» клавишу, необходимо нажать и удерживать «+». Также теперь в Opera появилась возможность настройки размера текста.

Борьба с навязчивой рекламой ведётся и в Google: к концу года компания выпустит новую версию Chrome, которая будет блокировать объявления недобросовестных рекламодателей. В руководстве WhatsApp пришли к иному решению. Компания введёт рекламу, как основной способ монетизации.