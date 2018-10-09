Новая версия Google Chrome будет бороться с навязчивой рекламой

В конце 2018 года пользователям представят обновленную версию браузера – Google Chrome 71, среди функций которого заявлена блокировка навязчивой и неверной информации.

Компания составит специальный чёрный список, в который будет отправлять всех рекламодателей, использующих неэтичные способы привлечения клиентов. Однако до принятия мер наказания Google всё-таки даст владельцам сайтов шанс исправиться и устранить ошибки в течение месяца. При постоянных нарушениях они столкнутся с блокировкой всей их рекламы. При этом пользователь может снять блокировку, если подобный контент не вызывает у него раздражения.

В Google уже давно ведутся работы по борьбе с некачественной рекламой, отпугивающей пользователей. Компания блокирует автовоспроизведение видео, всплывающие окна и попытки перенаправить на сайты с низкой репутацией. Кроме того, недавнее обновление браузера помечает все HTTP-сайты как небезопасные, также разработчики устранили 42 уязвимых места и некоторые другие ошибки.

Поскольку Chrome занимает лидирующие позиции в большинстве стран, ожидается, что нововведение Google значительно повлияет на рынок интернет-рекламы.

Недавно компания столкнулась с массовыми протестами работников против харассмента и политики Google в отношении топ-менеджеров, пойманных на сексуальных домогательствах.