Создатель Интернета пророчит разделение Google и Facebook

Со временем компаниям придется пойти разными путями из-за доминирования одной. Так Тим Бернс-Ли заявил агентства Reuters во время интервью.

Создатель Интернета напомнил, что в 1990-х годах произошла цифровая революция. На её фоне в США образовались несколько IT-компаний, таких как Google и Facebook. К настоящему времени они приобрели огромное влияние на уровне некоторых государств. Как пророчит Тим Бернс-Ли, одна из корпораций захватит рынок и помешает конкурентам влиять на развитие технологий. В борьбе с монополией придется прибегнуть к разделению.

Однако изобретатель видит и ещё один вариант развития событий. Может случиться сдвиг пользовательских предпочтений, который изменит баланс не в пользу доминирующей компании. Уже сейчас можно наблюдать частичный отток интереса от крупных корпораций к молодым и креативным проектам. Это существенно ослабляет влияние первых и дает преимущество последним.

Кроме того, Тим Бернс Ли прокомментировал недавние скандалы в мире информационных технологий. Он крайне недоволен фактами утечки пользовательских данных и манипуляции людьми через социальные сети.