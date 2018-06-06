Apple блокирует приложения в Крыму под предлогом санкций США

При этом американский Минфин не увидел для этого оснований. На действия интернет-магазина App Store пожаловались разработчики.

6 октября сервис компании Apple заблокировал работу приложения "МойГород". Платформа предлагает пользователям локальную афишу, форум, а также справочную базу. Его создали на деньги Фонда развития интернет-инициатив. Генеральный директор компании-разработчика Дмитрий Беговатов предположил, что причина в поддержке городов из Крыма. Он сообщил о письме с объяснениями от Apple. Сотрудники корпорации уведомили, что не хотят размещать проект в интернет-магазине под предлогом американских санкций, и предложили обсудить проблему с Минфином США.

По словам Дмитрия Беговатова, в министерстве меры Apple не поддержали. Представители ведомства написали, что Россия не попадает под тотальные санкции США, как Иран или Северная Корея. Поэтому предприниматели могут работать с российскими компаниями, если они не связаны с лицами, непосредственно попавшими в секционный список. В то же время, Apple вольна самостоятельно оценивать риски и отказывать в сотрудничестве по своему усмотрению. Гендиректор проекта "МойГород" переслал ответ Минфина в Apple, после чего приложению вновь открыли доступ в App Store. Однако администрация интернет-магазина сильно задерживает выход обновлений и не отвечает на запросы.

Похожая проблема возникла у сервиса для бронирования жилья Tvil.ru. В июне создатели не смогли загрузить в App Store фирменное приложение. Мотивация та же - санкции. При этом до 30% услуг компания оказывает в Крыму. То же касается проекта "Суточно.ру". Об этом пишет издание "КоммерсантЪ".