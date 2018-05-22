Новая онлайн-игра обучит школьников азам предпринимательства

Виртуальный тренажер можно бесплатно скачать на смартфоны и планшеты. Об этом сообщил Ярослав Самылин, организатор международного конкурса "Мой первый бизнес".

Одноименный симулятор создали прошлогодние финалисты при поддержке руководителей мероприятия. 24 октября разработчики представили свою онлайн-игру на конкурсе и опубликовали её в открытом доступе. Новый проект предлагает школьникам узнать основные термины и понятия, которые используются в предпринимательской деятельности. Кроме того, он обучает молодежь азам развития бизнес-стартапов.

Как рассказал глава АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Данков, игрокам предстоит принять бразды правления маленьким предприятием и начать его развивать. Разработчики отмечают, что юным бизнесменам предстоит разработать собственную стратегию с учетом возможных рисков. Для этого придется использовать знания в области экономики, маркетинга, права и менеджмента.

Тем временем, конкурс "Мой первый бизнес" стартовал 1 октября уже второй год подряд. Организаторы подготовили для победителей ценные призы. Помимо смартфонов IPhone XS, ноутбуков MacBook, консолей PS4 и прочей электроники, они предлагают 100 грантов на обучение в РЭУ имени Плеханова, 70 поездок в центр "Сириус" и 1,5 тысячи путевок на бизнес-тренинги. Желающие могут зарегистрироваться со своим проектом на сайте kapitany.ru до 10 декабря.