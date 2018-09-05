Смартфон Huawei P20 продолжил работать после падения с 21 этажа

Как рассказал сам владелец, он случайно упустил мобильный телефон из рук. Но после того как подобрал его, выяснил, что гаджет работает. Примечательно, что устройство упало на бетонное покрытие.

Как видно на фотографиях, корпус смартфона Huawei P20 пострадал довольно сильно. Он погнулся, а стекло покрывается большим количеством трещин. Однако тот факт, что гаджет работает, после падения примерно с 50 метров, поразило всех.

Владелец смартфона поделился этим невероятным событием в социальной сети Weibo, которая очень популярна в Китае. Он удивился даже тому, что устройство вообще осталось целым, а не разлетелось на кусочки. Примечательно, что у телефона абсолютно нормально работает экран несмотря на его повреждения, на нем отображается необходимая информация. Кроме того, возможен доступ в Интернет, стабильно работает мессенджер, а также Bluetooth-модуль. Исправна даже функция распознавания лиц. Проблема, по словам владельца смартфона, выразилась только в основных камерах. Они перестали функционировать совсем.

Похожий случай произошел с гаджетом iPhone 5s. В 2016 году он выпал из самолета, который находился на высоте около 760 метров от поверхности земли. После удара он также сохранил работоспособность.