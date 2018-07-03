Шведский магазин внезапно слил дату выхода PC-версии Red Dead Redemption 2

Серьезность информации подтверждает изображении обложки игры именно для компьютерной платформы. Любопытная страница появилась на ресурсе MediaMarkt.

Некоторые разработчики с неохотой выпускают PC-версии своих проектов, опасаясь повального пиратства. Куда выгоднее сосредоточиться на консолях и выпустить эксклюзив, который едва ли получится украсть. Эта история относится и к серии Red Dead Redemption. Первая часть игры так и не вышла на PC. Вторая появится в продаже с 26 октября, но только для консолей. Ходили слухи о PC-версии, но официального подтверждения пока нет.

Надежду геймерам дарит внезапная публикация на сайте шведского интернет-магазина MediaMarkt. Она свидетельствует о том, что выход Red Dead Redemption 2 на компьютеры намечается 31 декабря 2019 года. Пока непонятно, слил дату кто-то из сотрудников Rockstar, или администраторы решили подшутить над потенциальными клиентами. Однако ещё одним поводом для надежды является пример GTA-5. Её студия выпустила в 2013 году эксклюзивно для PS3 и Xbox 360. Спустя год Rockstar представили версии для старших поколений консолей. И лишь в 2015 игра добралась до PC. Вполне возможно, похожая судьба ожидает и новое детище компании.