Инсайдер объявил начало бета-теста Artifact

Поклонники Dota 2 смогут играть в карточную игру по вселенной уже 19 ноября. Об этом на своей странице в Twitter заявил знаток киберспортивной индустрии Викрам Ради.

Менее, чем через месяц, Valve откроют бета-тест проекта Artifact. А уже 28 ноября инсайдер прогнозирует полноценный выпуск игры. На каких именно платформах она будет доступна, пока неизвестно. Ясно одно - Artifact стоит искать в магазине Steam после начала бета-теста.

Создатели Dota 2 объявили о новом проекте в мире Warcraft на турнире The International 2017. Победители соревнований этого года в качестве дополнительного приза получили коды для доступа к закрытому тестированию. Судя по всему, Valve сдержит свое обещание о сроках. Поэтому не причин сомневаться, что в 2019 году Artifact задержится с выходом на мобильные платформы.



