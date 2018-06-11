В России стартовал предзаказ игрового смартфона Asus ROG Phone

Компания Asus начала принимать предварительные заказы на игровой смартфон ROG Phone.

Большинству юзеров фирма ASUS известна благодаря качественным и мощным компьютерам. Господства на рынке компьютерного оборудования для ASUS оказалось недостаточно, и с 2012 года она пытается стать лидером на рынке смартфонов. Именно поэтому компания решилась на рисковый шаг и подарила миру ASUS ROG Phone.

ASUS ROG Phone - это абсолютно новый подход ASUS к производству смартфонов. Телефон заявлен как игровой, и обладает безумно высокими характеристиками и, следовательно, ценой.

Российские пользователи могут приобрести ROG Phone версии ZS600KL, оснащенный Snapdragon 845, 8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней флеш-памяти. Плюс ко всему Asus ROG Phone может похвастаться 6 - дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2160х1080 пикселей, двойной основной камерой на 12 и 8 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также батареей на 4000 мАч. Цена смартфона Asus ROG Phone стартует от 69 990 руб. За предварительный заказ будущие владельцы получат в подарок контроллер Gamevice с триггерами, джойстикиами и кнопками. Также в комплект входит съемный блок системы активного охлаждения AeroActive.

Стоит заметить, что по итогам сентября Asus ROG Phone занял первое место в рейтинге самых производительных смартфонов согласно исследованиям специалистов AnTuTu. На второй строчке расположился Xiaomi Black Shark, и замыкает тройку лидеров смартфон OnePlus6.