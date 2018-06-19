В сети появилось видео, где собака-робот исполняет танец под песню Джастина Тимберлейка

В сеть попало видео, которое выложили в Boston Dynamics, где собака-робот SpotMini исполняет танец. Один из пользователей Reddit изменил звук и поставил вместо фоновой мелодии песню «Sexy Back», которую исполняет Джастин Тимберлейк. На фоне данной подмены звука пользователи стали называть ролик пугающим и в тоже время завораживающим.

Многие после просмотра танца SpotMini под композицию «Sexy Back» стали замечать и сексуальный подтекст ролика.

В комментариях были фразы, что начало видео вызывало эмоции радости и нескончаемый смех, но под конец человеком овладевает страх и начинает возбуждать танцующий робот.

Ранее радиоведущая из Эстонии Юлия Календы выложила в сеть ролик, в котором демонстрировала внедрение передовых технологий в сельской местности.