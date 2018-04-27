В честь 90-летия Микки-Мауса в Beats by Dre выпустили лимитированные наушники

Бренд Beats by Dre, принадлежащий компании Apple решил посвятить новую серию своих фирменных наушников юбилею одного из самых знаменитых персонажей из Disney – мышонку Микки-Маусу. Новая модель получила название Mickey Mouse 90th Anniversary Edition Solo3. В честь 90-летия Микки-Мауса в компании Beats by Dre выпустили новую серию наушников с необычным «мышиным» дизайном. Как пишут СМИ, таким гаджетом компания Apple отметила «День Рождения» героя из мультфильмов.

Лимитированные наушники являются беспроводными и продаются в специальном защитном чехле. В России стоимость наушников составляет почти 25 000 рублей, до «круглой» суммы в ценнике не хватает лишь 10 рублей. Пока что наушники с рисунком Микки-Мауса купить нельзя, так как официальный «День Рождения» мышонка будет лишь 18 ноября.

Лимитированные наушники в честь 90-летия Микки-Мауса оснащены процессором Apple W1, без подзарядки они смогут работать около 40 часов. Помимо этого, после 5-минутной подзарядки «нулевого» аккумулятора наушники смогут проработать еще 3 часа. Наушники получили не только необычный дизайн, но и возможность работы с голосовым помощником Siri, а также сдвоенный микрофон.