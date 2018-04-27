В честь 90-летия Микки-Мауса в Beats by Dre выпустили лимитированные наушники

Сегодня, 14:59 \\ Техника и технологии

Бренд Beats by Dre, принадлежащий компании Apple решил посвятить новую серию своих фирменных наушников юбилею одного из самых знаменитых персонажей из Disney – мышонку Микки-Маусу. Новая модель получила название Mickey Mouse 90th Anniversary Edition Solo3. В честь 90-летия Микки-Мауса в компании Beats by Dre выпустили новую серию наушников с необычным «мышиным» дизайном. Как пишут СМИ, таким гаджетом компания Apple отметила «День Рождения» героя из мультфильмов.

 Лимитированные наушники являются беспроводными и продаются в специальном защитном чехле. В России стоимость наушников составляет почти 25 000 рублей, до «круглой» суммы в ценнике не хватает лишь 10 рублей. Пока что наушники с рисунком Микки-Мауса купить нельзя, так как официальный «День Рождения» мышонка будет лишь 18 ноября.

 Лимитированные наушники в честь 90-летия Микки-Мауса оснащены процессором Apple W1, без подзарядки они смогут работать около 40 часов. Помимо этого, после 5-минутной подзарядки «нулевого» аккумулятора наушники смогут проработать еще 3 часа. Наушники получили не только необычный дизайн, но и возможность работы с голосовым помощником Siri, а также сдвоенный микрофон.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Сбербанк и Visa вводят электронную карту без пластикового носителя

 Сбербанк и Visa будут выпускать электронные карты без пластикового носителя. Оформить ее можно мгновенно через мобильное приложение, не посещая специально для этого ближайшее отделение банка.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В Сколково заработает «Яндекс. Такси» без водителя

Тестирование новой услуги пройдет на специальных участках инновационного центра.

Сотрудники McDonald's отказались давать пожарным бесплатные напитки

В Великобритании пожарным сотрудники McDonald\'s отказались бесплатно подать напитки,...

Huawei потратит 199 млн долларов на развитие искусственного интеллекта

 Таковы планы компания строит на ближайшие три года. О них на конференции в Гонконге...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ