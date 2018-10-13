Пользователи после обновления Windows жалуются на "синий экран смерти"

Разработчики из корпорации Microsoft выпустили новое обновление для самой популярной операционной системы на персональных компьютерах.

После того, как пользователь переустановил на устройстве Windows, оно внезапно начало выходить из строя. После того, как компьютер совершил самостоятельную перезагрузку, в лучшую сторону ситуация не менялась. Основная жалоба заключается в том, что на дисплее появлялся легендарный "синий экран смерти".

Известно, что обновление должно было решить вопрос с удалением файлов из папки "Мои документы" без ведома пользователя, однако оно привело к более серьёзным последствиям. Согласно заявлению представителей технической поддержки, проблема кроется в файле HpqKbFiltr.sys.