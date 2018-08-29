Huawei потратит 199 млн долларов на развитие искусственного интеллекта

Сегодня, 02:30 \\ Техника и технологии

Таковы планы компания строит на ближайшие три года. О них на конференции в Гонконге рассказал вице-президент Чжэн Елай.

 13 октября проходит последний день конференции Huawei Connect. Напоследок руководство раскрыло намерения компании о развитии технологий искусственного интеллекта. Чжэн Елай заявил, что у Huawei Technologies есть инвестиционная программа, которая обойдется в 199 миллионов долларов.

Такую сумму бренд планирует потратить на финансирование онлайн занятий, тренировочных центров, фонда исследовательских проектов и прочих учреждений, воспитывающих молодых инженеров и программистов. По словам вице-президента, сотрудники Huawei стремятся сделать искусственный интеллект широко доступным для разработчиков. Чжэн Элай подчеркнул, что одновременно с этим технологии должны быть надежными и эффективными.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

"Роскосмос" объявил причину аварии "Союза"

 Эксперты выяснили, что крушение российского космического корабля произошло из-за столкновения певой и второй ступени носителя. Об этом официально заявил Сергей Крикалев, директор госкорпорации по...

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

Робот Atlas освоил движения паркура

 Разработка компании Boston Dynamics успешно преодолела серию препятствий при помощи...

Меланья Трамп раскрыла смысл скандальной надписи на куртке

 Как оказалось, она относилась никак не к проблеме детей нелегалов. Первая леди США...

Многоножка: в Японии создали робота-колобка с 32 ногами

 Робот способен двигаться по неровной поверхности. Устройство движется за счет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ