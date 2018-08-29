Huawei потратит 199 млн долларов на развитие искусственного интеллекта

Таковы планы компания строит на ближайшие три года. О них на конференции в Гонконге рассказал вице-президент Чжэн Елай.

13 октября проходит последний день конференции Huawei Connect. Напоследок руководство раскрыло намерения компании о развитии технологий искусственного интеллекта. Чжэн Елай заявил, что у Huawei Technologies есть инвестиционная программа, которая обойдется в 199 миллионов долларов.

Такую сумму бренд планирует потратить на финансирование онлайн занятий, тренировочных центров, фонда исследовательских проектов и прочих учреждений, воспитывающих молодых инженеров и программистов. По словам вице-президента, сотрудники Huawei стремятся сделать искусственный интеллект широко доступным для разработчиков. Чжэн Элай подчеркнул, что одновременно с этим технологии должны быть надежными и эффективными.