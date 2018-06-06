Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями, как в современных играх

Компания Ford разработала и запатентовала новый способ управления беспилотными автомобилями. Главным помощником в этом деле станет смартфон или планшет. Технология включает два режима вождения.

Обе системы управления разработчики позаимствовали из современных игр. Если владельцу автомобиля необходимо самостоятельно контролировать траекторию движения транспортного средства, для этого есть первый режим. Он может чем-то напомнить пользователям гоночную игру. Управление происходит за счет наклона экрана гаджета в ту или другую сторону. А автомобилю данные будут передавать гироскоп и акселерометр. На машине будет установлена специальная компьютерная система для приема информации.

Второй режим предполагает управление с помощью только одного лишь пальца. На экране смартфона будет изображено виртуальное колесо, поворачивая которое, возможно будет направлять и транспортное средство. Отмечается, что полный контроль над автомобилем не нужен ни в одном из режимов. Машина самостоятельно будет контролировать скорость и отвечать за систему торможения. Владельцу останется лишь выбирать направление движения.

Эксперты уже успели обсудить готовящиеся к выпуску новинки. На их взгляд, удобнее всего управлять автомобилем при таких способах будет при минимальной скорости. Однако точно станет понятно только после проведения первых испытаний.