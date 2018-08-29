Intel представит новый настольный процессор Core i9-9900K

Эта и еще несколько новинок ждут пользователей 8 октября. Официальные представители компании заявили, что еще не определились с точным количеством дебютантов. Анонс состоится на мероприятии Coffee Lake Refresh.

Разработчики сообщают, что, по предварительным данным, состоится показ моделей процессоров Core i7-9700K и 9900К, которые функционируют на 8 ядрах. Кроме того, предположительно, можно будет увидеть и новую платформу Z390, которая состоит из чипов и системной логики. Однако как сообщают инсайдеры, эта модель практически ничем не отличается от предыдущих. Новшеством можно считать улучшение подсистем питания, благодаря которым она стала более мощной. Сообщается, что эта система создана специально для настольного процессора Core i9-9900K, а также иных аналогичных моделей.

При этом по слухам компания представит и обновлённое семейство Skylake-X. Предположительно, в него войдут процессоры до 22-х ядер. В настоящий момент они содержат только 18-ядерные чипы.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Intel презентовала новые энергосберегающие процессоры для ультрабуков Whiskey Lake и Amber Lake. Принципиальным совершенствованием стало энергосбережение, которое позволит теперь сохранить баланс между экономным расходом энергии аккумулятора и производительностью. Кроме того, они поддерживают гигабитный Wi-Fi.