В Москве изготовили оборудование для людей с ОВЗ

Участие в состоявшейся в Дюссельдорфе в последних числах сентября Международной выставке средств реабилитации и ухода приняли 9 московских высокотехнологичных компаний. Представительное мероприятие в общей сложности собрало участников из 35 стран мира. Особого интереса на выставке удостоилась презентация московской компании «Некс-Т», которая представила аудиовизуальную нейросетевую систему для незрячих и тренажер для слабослышащих детей. Об этом пишет официальный сайт столичного мэра.

В комментарии к новости Наталья Сергунина (заммэра Москвы) сообщила о том, что высокотехнологичному предпринимательству в главном российском городе оказывается большая поддержка. Особенного внимания заслуживают технологичные решения в области медицины и реабилитации пациентов, что следует объяснить высокой социальной значимостью таких решений. В последние годы в Москве была создана разветвленная инфраструктура, позволяющая органично развивать наукоемкое предпринимательство.







