Хакеры захватывают аккаунты WhatsApp через голосовую почту

Злоумышленники вооружились новым методом и массово взламывают пользователей популярного мессенджера из-за легких паролей. Об этом сообщает Национальное агентство кибербезопасности Израиля.

Сначала хакеры узнают телефонный номер жертвы, указанный в настройках профиля. Используя его как логин, они пытаются войти в аккаунт, подбирая пароли. В конце концов, система WhatsApp отреагирует на попытку взлома и отправит абоненту SMS-сообщение с кодом подтверждения. Преступники намеренно выполняют процедуру ночью, когда пользователь должен крепко спать и не слышать сигнал смартфона.

После нескольких попыток, WhatsApp начнет звонить, чтобы продиктовать условный пароль. Если абонент не ответит - сообщение отправится на голосовую почту. Тогда злоумышленники оперативно заходят в учетную запись оператора, подобрав PIN-код. Беда в том, что большинство пользователей не меняет стандартный набор 0000 или 1234. Прослушав сообщение, хакеры захватывают аккаунт и через настройки меняют данные для входа, делая его недоступным для владельца. Эксперты призывают пользователей WhatsApp менять PIN-коды на более сложные.