Самый большой самолет-амфибию успешно разогнали на воде

Опытная китайская модель AG600 успешно проходит испытания режима глиссирования. Об успехах проекта пишет агентство "Синьхуа".

Транспортное средство в настоящий момент считается самым большим самолетом-амфибией в мире. Его длина - 37 метров, а размах крыльев - 38,8 метра. AG600 способен подниматься в воздух с общим весом в 53,5 тонны. Салон модели рассчитан на 50 пассажиров и полеты в течение 12 часов, преодолевая за это время до 5 тысяч километров.

В обычном режиме гидросамолет может двигаться со скоростью до 570 километров в час. Сейчас же разработчики тестируют возможности глиссирования - перемещение за счет скоростного напора воды. Они оценивают прочность элементов и управляемость транспорта на реке Чжанхэ в китайской провинции Хубэй. На днях AG600 успешно разогнали до 145 километров в час. Проект демонстрирует заметный прогресс, ведь около месяца назад его максимальная скорость на том же водоеме составила 120 километров в час.

Глиссирование особенно пригодится для пожарной модификации самолета. Именно таким образом пилотам предстоит набирать воду ковшом для тушения огня. Конструкторы рассчитывают, что AG600 будет на скорости набирать до 0,6 тонны в секунду.