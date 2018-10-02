В токийском метро появятся роботы, помогающие пассажирам

Япония славится повсеместным использованием роботехники. Теперь инженеры представили роботов-помощников в метро.

К ноябрю текущего года на шести станциях токийского метрополитена появятся роботы, которые будут помогать пассажирам.

Некоторые из умных помощников будут ориентировать людей, выбирая наиболее оптимальный выход и показывать направление к туалетной комнате.

Другие технические сотрудники будут наблюдать за поведением пассажиров, контролируя их безопасность. Эти роботы умеют быстро связываться с полицией. Также, они помогут в обнаружении бесхозных и подозрительных предметов.

Данное нововведение будет действовать в экспериментальном варианте на протяжении трех месяцев. После этого городские власти примут решение оставлять ли таких сотрудников на постоянной основе.

В Японии достаточно широко развита робопромышленность. С каждой неделей инженеры представляют все больше механизмов с различными умениями.

Одной из последних стала разработка специалистов из Токио. Они представили робота, чьи конечности напоминают руку с тремя пальцами. При данной конструкции робота обучили собирать кубик-рубика.