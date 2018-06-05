Американский оператор запустил первую в мире сеть 5G

Вчера, 20:19 \\ Техника и технологии

Коммерческий оператор Verizon запустил первую в мире сеть 5G. Запуск долгожданной сети состоялся 1 октября. Сервис доступен в бесплатном режиме на протяжении трех месяцев.

 

Первыми к сети 5G смогу подключиться пользователи из Хьюстона, Лос-Анджелеса и Сакраменто. Примечательно, что сервис под названием 5G Home предназначен для домашнего, а не мобильного использования. По сути, он заменяет кабельное подключение к Интернету. Скорость подключения достигнет 300 Мбит/с в среднем.

Сеть основана на стандарте 5G TF данного оператора в то время, как мировой стандарт еще не одобрен. После его внедрения оператор обновит оборудование, в том числе, и пользовательское.

Бесплатное пользование сервисом рассчитано на первые три месяца. Далее тариф за месяц использования 5G составит от 50 до 70 долларов.  Кроме этого, юзеры могут оформить бесплатную подписку на YouTube TV.

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Автор - Мария Ткаченко
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