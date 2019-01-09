В Москве на Борисовских прудах тестируют новую систему мониторинга

Устройство призвано следить за безопасностью людей на водоемах и сразу передавать информацию о происходящем спасателям.

На официальном портале мэра и правительства Москвы появилась информация об итогах конкурса Агентства инноваций Москвы “Открытые запросы”. Это проект, действующий на территории столицы и позволяющий компаниям предоставлять на тестирование свои разработки, которые подпадают под критерий по модернизации городской инфраструктуры и сервисов.

Накануне одна компания подала запрос на участие вместе со своей уникальной системой мониторинга. Она предназначена для использования на водоемах, на которых не расположены спасательные станции. Так, устройство включает в себя видеокамеры, а также детекторы, позволяющие отличить человека от других движущихся предметов. Радары и тепловизоры помогут сделать это даже в очень плохих погодных условиях, например, при сильном ливне, грозах и т.д.

Система способна даже распознать тип происшествия. Она заметит, если человек выйдет на тонкий лед, упадет с моста или выйдет в водоем на моторной лодке в запрещенном для этого месте. Информация сразу будет передаваться на гаджеты спасателей, так что они смогут оперативно среагировать. Сейчас устройство тестируют на Борисовских прудах. Если оно окажется полезным, его установят на всех водоемах, которые не оснащены спасательными станциями.