"Изящный дизайн и и память на 64 ГБ": первые характеристики LG Q60 просочились в Сеть

В Сети появились первые характеристики флагмана LG Q60. Устройство, несмотря на вполне приемлемую цену, имеет неплохие особенности, а также изящный дизайн. В числе прочего модель будет обладать 6,26-дюймовым дисплеем и 3 ГБ ОЗУ.

Также устройство будет построено на основе 8-ядерного чипсета, но марку представители компании LG Electronics Inc. На данный момент времени не сообщают. Смартфон LG Q60 получит встроенную память на 64 ГБ, к тому же околоэкранные рамки будут очень узкими, кроме нижней, которая несколько портит весь образ смартфона. На задней панели находится набор из трех камер и вспышка, расположенные горизонтально.

Также стоит отметить тот факт, что LG показала на MWC телефон из двух половинок. Это стало своеобразным ответом южнокорейского бренда на сгибающиеся смартфоны. По факту, вторая половина аппарата является чехлом с отдельным экраном, который можно включить в случае необходимости.

Кроме того, в бытовую технику LG внедрят голосовое управление. Новшество должно появиться уже к началу второго квартала этого года. Теперь техника сможет распознавать голос хозяина, и данным сервисом воспользуются миллионы людей по всему миру.