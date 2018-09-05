BlackBerry обвиняет Apple в незаконном использовании своего патента

Сегодня, 14:20 \\ Техника и технологии

Купертиновцы стали фигурантами судебного дела о незаконном использовании технологий зарядных устройств.

В последнее время корпорация Apple все чаще становится участником патентной войны. При этом большинство претензий предъявляются именно к «яблочным». В этот раз их обвиняют в незаконном использовании технологий, разработанный канадской фирмой BlackBerry.

Иск был подан в суд Техаса. Истцом оказалась фирма Fundamental Innovation Systems (FISI), которая в свое время приобрела права на 158 патентов разработок BlackBerry. FISI утверждает, что Apple незаконно наживается на производстве зарядных устройств с USB-кабелями. По словам истца, именно BlackBerry первыми создали зарядку с USB еще в 2005 году.

Заявители сообщили, что зарядные устройства этого типа применяются во всей линейке iPhone, включая модель Xs, а также в iPad и MacBook. Представители FISI сообщают, что Samsung, Huawei, Canon и LG при использовании канадской технологии не уклоняются от выплат за авторские права на разработку, однако «яблочные» после неоднократного получения извещений в свой адрес игнорировали их.

Недавно в адрес корпорации из Купертино поступили еще масса претензий по поводу использования патентов. В этот раз предъявителями стали Samsung, LG и Panasonic.

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