Tik-Tok оказался в 600 раз популярнее аналогичного приложения от Facebook

Сегодня, 11:59 \\ Техника и технологии

Очередное скопированное приложение от Facebook не пользуется таким спросом, как китайский Tik-Tok.

Компания Facebook неоднократно устраняла конкурентов путем копирования функций приложений и внедрения их в сои программы. Эта тактика помогла им в вытеснении Google+, а также им удалось снизить популярность Snapchat путем внедрения подобных фильтров в Stories для Instagram. В ноябре 2018 года корпорация Марка Цукерберга презентовала приложение Lasso, аналогом китайского Tik-Tok. Однако пока статистика гласит, что разработка Facebook непопулярна.

С момента запуска Lasso его скачали 70 тысяч американских пользователей, а китайское приложение за этот же период - 39,6 млн раз. В январе показатель скачиваний Tik-Tok достиг 6,4 миллионов загрузок, а его аналог загрузили лишь 15 тысяч раз. Таким образом оказалось, что Lasso выбирают пользователи, количество которых почти в 600 раз меньше числа любителей приложения-аналога.

С момента запуска в 2016 году Tik-Tok загрузили один миллиард раз по всему миру. При этом в это количество не включены данные скачиваний в Китае.

Tik-Tok – это видеоприложение, при помощи которого пользователи могут записывать короткие ролики с возможностью применения в качестве звукового сопровождения музыку и различные аудиофайлы.

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